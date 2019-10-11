В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля

В сирийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, передает РИА Новости.

Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоблачное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.

В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.