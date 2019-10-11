Мы не знаем, какой была ночь и в каком обличье над Темзой занялся этот день. Над Каспием же эта ночь мерцала россыпью распустившихся цветов шафрана. И рассвет был необычным. Сыпанул серебром и золотом. Да так, что ошеломил готового разбуяниться всегда насупившегося и мрачного хазри. И светлой песнею разлился над нами этот день. А той его песней была необыкновенная и многогранная творческая личность - Севиль ханум Алиева. Она понятна не только тем, кто близок ей по крови. Не только! Она на слуху и наших чувств...

В переборе, складывающихся в мелодию клавиш, мы слышим музыку души композитора Севиль Алиевой. Ей чужда фальшь… Она распознаёт её… Она ненавидит её… И она всегда говорит об этом вслух. И в ней светятся родовитость и пронесенное через детство, отрочество, юность, молодость любовь к человеку и своей стране… Человек с большой буквы - Зарифа ханум, именем которой Севиль Алиева назвала свою дочь… И великий Гейдар Алиев – наряду с Нариманом Наримановым и Мирджафаром Багировым, один из легендарных правителей Второй Азербайджанской Республики, основатель Третьей суверенной Республики. Именно родители и внедрили в своих детей непреклонное чувство справедливости.