Сегодня день Севиль Алиевой с Вами живет и душа Гейдара Алиева!
Мы не знаем, какой была ночь и в каком обличье над Темзой занялся этот день. Над Каспием же эта ночь мерцала россыпью распустившихся цветов шафрана. И рассвет был необычным. Сыпанул серебром и золотом. Да так, что ошеломил готового разбуяниться всегда насупившегося и мрачного хазри. И светлой песнею разлился над нами этот день. А той его песней была необыкновенная и многогранная творческая личность - Севиль ханум Алиева. Она понятна не только тем, кто близок ей по крови. Не только! Она на слуху и наших чувств...
В переборе, складывающихся в мелодию клавиш, мы слышим музыку души композитора Севиль Алиевой. Ей чужда фальшь… Она распознаёт её… Она ненавидит её… И она всегда говорит об этом вслух. И в ней светятся родовитость и пронесенное через детство, отрочество, юность, молодость любовь к человеку и своей стране… Человек с большой буквы - Зарифа ханум, именем которой Севиль Алиева назвала свою дочь… И великий Гейдар Алиев – наряду с Нариманом Наримановым и Мирджафаром Багировым, один из легендарных правителей Второй Азербайджанской Республики, основатель Третьей суверенной Республики. Именно родители и внедрили в своих детей непреклонное чувство справедливости.
Недавно в Китае глубоко и проникновенно вспоминали Су Циплин – беззаветно преданную супругу одного из основателей современной Китайской Народной Республики Сунь Ятсена. До конца жизни Су Циплин носила статус почетного председателя КНР, ибо для партийного руководства олицетворяла весь победный путь революции сквозь тернии борьбы. Не более. Но почтение выражалось и крепло из года в год, изо дня в день, вместе с осознанием непреложности исторической истины – без этой величайшей личности трансформация распавшейся некогда империи великих династий в новую современную мощнейшую супердержаву было бы немыслимым.
И мы часто вопрошаем – а что стало бы с Азербайджаном без возвращения на политический Олимп легендарного советского политика Гейдара Алиева? Политическое небытие, социальный коллапс, исторический нигилизм. Фамилия Алиев неразрывно связана с философией азербайджанской государственности. И если Ильхам Алиев – выразитель и продолжатель политической философии Гейдара Алиева, то Севиль Алиева – выражение души великого мастера политического искусства. Глаза, улыбка, манера речи, глубина…
Сегодня день рождения Севиль ханум Алиевой. Сегодня Ее день. И мы от всей глубины души поздравляем друга нашей редакции. Долго живите, Севиль ханум, с Вами живет душа Гейдара Алиева!