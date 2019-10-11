Newsweek: Спецназ США попал под турецкий обстрел в Сирии

Американский спецназ попал под обстрел вооруженных сил Турции в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщает издание Newsweek co ссылкой на источники.

Как сообщает издание, спецназ США попал под артиллерийский обстрел турецких сил в городе Кобани (Айн-эль-Араб). Источник из Пентагона сообщил газете, что военнослужащие США рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, но отказались от этого после прекращения обстрела со стороны турецких вооруженных сил.

По словам источника из Министерства обороны США, турецкие силы должны быть осведомлены о позициях американского военного контингента. Он не смог назвать точное количество американских военнослужащих, попавших под обстрел. О пострадавших не сообщается.