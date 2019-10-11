Анкара даст ответ в случае введения санкций США
Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя, передает РИА Новости.
Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп предоставит министерству широкие полномочия на введение существенных санкций в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии. В Госдепе поясняли, что США готовы вводить санкции за этнические чистки или беспорядочные удары по мирному населению, чего до настоящего времени не наблюдается.
"Минфин США в связи с проведением операции "Источник мира" сегодня объявил о подготовке санкций в отношении нашей страны. Турция борется с террористическими организациями, которые представляют угрозу национальной безопасности, и эта борьба будет продолжена решительно. Никто не должен сомневаться в том, что мы ответим в соответствии с полной взаимностью на каждый шаг, который будет предпринят против нас", - заявил Аксой.
Он добавил, что Турция своевременно проинформировала США о начале, целях и задачах операции "Источник мира".