Анкара даст ответ в случае введения санкций США

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп предоставит министерству широкие полномочия на введение существенных санкций в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии. В Госдепе поясняли, что США готовы вводить санкции за этнические чистки или беспорядочные удары по мирному населению, чего до настоящего времени не наблюдается.

"Минфин США в связи с проведением операции "Источник мира" сегодня объявил о подготовке санкций в отношении нашей страны. Турция борется с террористическими организациями, которые представляют угрозу национальной безопасности, и эта борьба будет продолжена решительно. Никто не должен сомневаться в том, что мы ответим в соответствии с полной взаимностью на каждый шаг, который будет предпринят против нас", - заявил Аксой.

Он добавил, что Турция своевременно проинформировала США о начале, целях и задачах операции "Источник мира".