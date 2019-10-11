Полемика Ильхама Алиева с Пашиняном: «Более абсурдного тезиса наше собрание никогда не слышало»

Однако слова Пашиняна не могли остаться безответными. Ильхам Алиев попросил у президента Беларуси А.Лукашенко слова и во второй раз обратился к главам СНГ, в частности самому Н.Пашиняну.

Напомним, в ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что в Армении героизируют фашистов, отметив, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов. В качестве примера азербайджанский президент привел заявление МИД России о недопустимости канонизации в Ереване гитлеровского преступника Гарегина Нжде.

- Я просто вынужден дать комментарий, поскольку в выступлении премьер-министра Армении речь шла обо мне, в то время, как в моем выступлении речь не шла о премьер-министре Армении и тем более об армянском народе. Считаю, что армянский народ, который так же, как и другие народы Советского Союза внес большой вклад в нашу общую победу, в первую очередь, сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством.

Если премьер-министр слушал меня внимательно, то, наверное, он тоже это уловил. Также считаю, что совершенно недопустимо сравнивать узников ГУЛАГа и других лагерей, которые были репрессированы, с нацистскими пособниками и преступниками. Свое выступление я не случайно подкрепил цитатами, их можно найти в библиотеке и в интернете. В цитате мая 2019 года Министерства иностранных дел России, цитате 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу достаточно ясно говорится, что это был за деятель. А также его цитата, как бы ни было противно, я еще раз повторю: «Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению». Это было сказано в годы Великой Отечественной войны.

Поэтому я считаю, что в первую очередь новая власть, которая представляет себя как демократически избранная, должна очиститься от этого пятна, от этого позора и демонтировать этот памятник. А что касается того, что я проявил неуважение к главам государств, то думаю, более абсурдного тезиса, наверное, наше собрание никогда не слышало.