Кто придумал «отставку Ровнага Абдуллаева»? ночные размышления
Накануне в полдень по всей стране вихрем пролетела новость об увольнении президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Фейк разошелся по сети руками рэкетирских СМИ. Естественно, малотиражки по традиции и неписанным правилам лже-журналистики пренебрегают официальным источником информации, прикрываясь дарованным Конвенцией правом манипуляции и недостоверным источником. Этот недостоверный источник может выступать и в статусе неофициального источника. Тем более, любая будь то дезинформация, либо инсинуация или информационная подначка о представители власти легко подхватывается оппозиционными и околооппозиционными СМИ. Вот после этого недостоверная информация недостоверного источника превращается в легализованную полуофициальную информацию.
А что же станет, если вскоре официальные правительственные источники опровергнут лживые наущения? А ничего! Рэкетирам нечего терять после когда-то в ранней молодости окончательно утерянной репутации. А оппозиционеры могут указать пальцем на растущую конфронтацию провластных фракций под византийским ковром. А читатель? – спросят благородные правдоискатели в читательской аудитории. А читателям всегда интересно прочитать про чью-то отставку, а затем, говоря словами Марка Твэна, нелепое объяснения почему эта отставка не состоялась, и тешить себя надеждой, что им все же непременно придется вновь и вновь прочитать о еще какой-нибудь отставке какого-то чиновника.
А тем временем, ничего неподозревающий глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев во время всенародных обсуждений его не свершившейся отставки проводил встречу с министром торговли и промышленности Афганистана. Как же воспринял «уволенный» Р.Абдуллаев весть о своей отставке? Наверное также, как если бы афганскому министру сообщили о взятии Кабула Талибаном.
Еще Маяковский нас учил с детства, что даже если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Чья-то «волосатая рука» в последнее время целенаправленно работает на подрыв имиджа национальной компании Азербайджана. Чья же эта рука? Внутри страны или вне пределов – судить не так легко, но похоже кто-то искусственно раздувает череду скандалов в эпицентре которых всегда находится исключительно SOCAR. К примеру, аккурат “перед отставкой” Ровнага Абдуллаева в ютубе появился видеосюжет об очередном скандале в курортном городе, - нет на сей раз не на Ибице, а в Миконосе, - с участием золотой молодежи из азербайджанской Госнефтекомпании. Якобы нефтеносная молодежь из SOCAR нагрянула в Миконос, спустила на кутежи миллионы долларов, что привлекло внимание греческих журналистов.
На греческом телеканале действительно прошло ток-шоу, где обсуждали кутежи и оргии богатых туристов из Азербайджана, спустивших миллионы долларов на отдых в Миконосе. Но в передаче никто ни разу не произносит заветное слово SOCAR. Отчетливо говорят – богатые туристы из Азербайджана. То есть страну упоминают, но о нефти и компании ни слова. Парадоксально, спустя несколько часов «волосатая рука» пролезает и в ютуб, на скорую руку монтируя легковесный и бездоказательный сюжет о кутеже наших нефтяных мальчиков в туристической Мекке Греции. И этот вирус-сюжет тут же подхватывают органы Керимли – «Азадлыг» начинает тиражировать фейковую новость о новых утехах золотых мальчиков из Госнефтекомпании. Дальше-больше. Рассуждения о грабеже нефтяных недр, Ровнаге Абдуллаеве и членах его семьи, призывы к борьбе с антинародными нефтяными людьми … Затем «волосатая рука» сливает все эти рассуждения с призывами в сеть, раскручивая маховик всеобщей неприязни к Госнефтекомпании Азербайджана. Словно «волосатая рука» пытается предопределить выбор власти, ускорить падение Абдуллаева, превратить фейк в быль.
Ровнаг Абдуллаев узнает о второй дезинформации – видеосюжете о Миконосе спустя несколько часов. И потребует оригинал этой телепередачи. И, конечно же, он не найдет в ней упоминания своей компании. Конечно же, двойной казус сильно озадачит главу SOCAR.
Кто копает под него? И почему оппозиция избрала именно его главной мишенью во власти? А может кто-то помогает оппозиции, направляя ее на SOCAR? Или оппозиция и есть та самая «волосатая рука»? Но если перефразировать древнюю поговорку многих народов мира – «если вы так умны, то почему столь бедны» на если вы так умны, то почему до сих пор в оппозиции, то можно усомниться в талантах и способностях оппозиции создавать события. А может внешний враг? Или друг, который вдруг?!
Сегодня у Ровнага Абдуллаева был нелегкий день. Запущенная дезинформация об отставке, встреча с министром Афганистана, и наконец, греческая инсинуация на фоне бессмертной истории похищения в Ибице…
Утром страна забудет и о несостоявшейся отставке Р.Абдуллаева, и о греческом мифе. Вопрос в другом – позволят ли стране забыть об этом? Вот в чем вопрос. Ведь перефразируя известное изречение Черчилля, всегда найдутся те, кто объяснит, почему же долгожданная отставка Ровнага Абдуллаева не состоялась… И так до следующей «отставки» и скандала на Мальдивах!