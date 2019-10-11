Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 03:58

Накануне в полдень по всей стране вихрем пролетела новость об увольнении президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Фейк разошелся по сети руками рэкетирских СМИ. Естественно, малотиражки по традиции и неписанным правилам лже-журналистики пренебрегают официальным источником информации, прикрываясь дарованным Конвенцией правом манипуляции и недостоверным источником. Этот недостоверный источник может выступать и в статусе неофициального источника. Тем более, любая будь то дезинформация, либо инсинуация или информационная подначка о представители власти легко подхватывается оппозиционными и околооппозиционными СМИ. Вот после этого недостоверная информация недостоверного источника превращается в легализованную полуофициальную информацию.

А что же станет, если вскоре официальные правительственные источники опровергнут лживые наущения? А ничего! Рэкетирам нечего терять после когда-то в ранней молодости окончательно утерянной репутации. А оппозиционеры могут указать пальцем на растущую конфронтацию провластных фракций под византийским ковром. А читатель? – спросят благородные правдоискатели в читательской аудитории. А читателям всегда интересно прочитать про чью-то отставку, а затем, говоря словами Марка Твэна, нелепое объяснения почему эта отставка не состоялась, и тешить себя надеждой, что им все же непременно придется вновь и вновь прочитать о еще какой-нибудь отставке какого-то чиновника. А тем временем, ничего неподозревающий глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев во время всенародных обсуждений его не свершившейся отставки проводил встречу с министром торговли и промышленности Афганистана. Как же воспринял «уволенный» Р.Абдуллаев весть о своей отставке? Наверное также, как если бы афганскому министру сообщили о взятии Кабула Талибаном. Еще Маяковский нас учил с детства, что даже если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Чья-то «волосатая рука» в последнее время целенаправленно работает на подрыв имиджа национальной компании Азербайджана. Чья же эта рука? Внутри страны или вне пределов – судить не так легко, но похоже кто-то искусственно раздувает череду скандалов в эпицентре которых всегда находится исключительно SOCAR. К примеру, аккурат “перед отставкой” Ровнага Абдуллаева в ютубе появился видеосюжет об очередном скандале в курортном городе, - нет на сей раз не на Ибице, а в Миконосе, - с участием золотой молодежи из азербайджанской Госнефтекомпании. Якобы нефтеносная молодежь из SOCAR нагрянула в Миконос, спустила на кутежи миллионы долларов, что привлекло внимание греческих журналистов.