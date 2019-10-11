США и Китай рассказали о прогрессе в торговых переговорах

США согласились приостановить очередное повышение тарифов на китайские товары, ожидавшееся на следующей неделе, после двухдневных переговоров в Вашингтоне. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров подошли к «очень существенной первой фазе» сделки, которая будет включать увеличение закупок американской сельскохозяйственной продукции и решение проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, валютным регулированием и финансовыми услугами. По словам Трампа, может потребоваться до пяти недель, чтобы подготовить соглашение. Он признал, что сделка может сорваться, но выразил надежду, что этого не произойдет.

У сторон переговоров есть «фундаментальное понимание» по ключевым вопросам, сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Президент США сказал, что обе стороны очень близки к прекращению торгового спора. Глава китайской делегации был более сдержан.