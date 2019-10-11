Назарбаев готовит к выставке собственные картины

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что после ухода с поста главы государства занимается международной работой на благо страны, читает книги, пишет маслом пейзажи и даже готовит их выставку. В интервью телеканалу «Хабар» он рассказал, что планирует выставить свои картины в музее.

«Говорят, 30 штук полотен надо, чтобы выставлять. У меня уже 30 есть», — сказал он, добавив, что пишет природу.

Назарбаев указал на необходимость заставлять мозг работать, а потому много читает разной литературы, «до которой руки не доходили». Говоря о продолжении работы, он сообщил, что выполняет стоящие перед ним конституционные задачи — занимается партией Nur Otan, Ассамблеей народа Казахстана и Советом безопасности.