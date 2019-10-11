Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Видео с его выступлением опубликовано в YouTube.

«Вы видели заявления и президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины обвинил Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. По мнению Зеленского, бывший украинский лидер «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.