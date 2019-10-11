Японцы перед тайфуном смели продукты из магазинов

Жители Японии опустошили полки магазинов из-за приближающегося к стране тайфуна «Хигибис», который может стать мощнейшим тайфуном за последние 60 лет. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Как отмечается, в магазинах Токио практически не осталось хлеба, питьевой воды, лапши быстрого приготовления, а также скотча и изоленты, которыми местное население укрепляет окна.

Продавцы отметили, что не успевают привозить продукты в магазины, их скупают с огромной скоростью.