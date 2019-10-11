Мирзиеев едет в Баку

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14-15 октября примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), который состоится в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана обсудят вопросы, направленные на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите будет принято Совместное заявление глав государств, входящих в Тюркский совет, о присоединении Республики Узбекистан к Организации в качестве полноправного члена.

По итогам встречи ожидается принятие Декларации седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В рамках пребывания в Баку Президент Узбекистана проведет двусторонние встречи с главами делегаций, участвующими в заседании.