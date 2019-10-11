Армянский политик предсказал скорую отставку Пашиняна

Отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна до предстоящих «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе предсказал лидер партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян в интервью газете «Голос Армении».

Политик отметил, что у правящей власти в Армении во главе с Пашиняном есть намерение вмешаться в предстоящие выборы и поставить в руководство сепаратистов своего человека.

«Этим планам не суждено сбыться, Пашинян уйдет раньше выборов в Карабахе»,— заявил Арутюнян.

Свою позицию Арутюнян объяснил тем, что у политических сил в Армении не осталось времени: страна движется к развалу. Заявление премьер-министра республики о том, что в Карабахе есть заговорщики, которые пытаются спровоцировать эскалацию конфликта в регионе, чтобы переложить всю ответственность за ситуацию на правительство Армении и на него, Арутюнян назвал попыткой Пашиняна подстраховаться на случай, если военные действия все-таки будут начаты.

Лидер партии «Национальное согласие» подчеркнул, что глава правительства толкает Армению к войне с Азербайджаном, реализуя волю западных сил.