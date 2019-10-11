Додон подарил обещанный подарок Путину
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подарил обещанный подарок на день рождения — вино российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.
Молдавский лидер рассказал, что бочки вина его собственного приготовления были доставлены в Москву.
«Дело в том, что президент Молдовы летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — пояснил Додон.