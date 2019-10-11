Успешно прошла сложная операция над младенцем, поступившим в Республиканский лечебно-диагностический центр (РЛДЦ) с диагнозом "Обструкция и дефект мочеточника, почечная недостаточность и уросепсис".

Операцию провели в отделении "Почечные болезни и трансплантология" под руководством виртуозного хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.

"Обструкция и дефект мочеточника у младенцев - один из серьезных врожденных пороков, и если не будет срочного вмешательства, то это может привести к развитию инфекции мочевых путей, почечной недостаточности. Уросепсис - это воспаление мочевыводящих путей, усугубленное отсутствием эффективной терапии. Это заболевание может завершиться смертельным исходом. У двухмесячного младенца были некоторые урологические проблемы, создающие непосредственную угрозу для жизни.

После консилиума врачей и интенсивной терапии мы провели сложную реконструктивную операцию. На сегодняшний день состояние младенца хорошее", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.