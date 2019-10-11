Отдел политики 12:44

По инициативе Египта, открывается экстренное совещание глав МИД стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ). Планируется обсуждение ситуации вокруг предпринятой Турцией военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Как сообщает CNNTURK, арабские государства намерены выработать общую позицию и принять резолюцию в защиту суверенитета Сирии. Комментируя haqqin.az панарабское собрание дипломатов высокого уровня, египетский политолог Мухаммед Салех заявил, что ничего, кроме громкой риторики о неделимости и целостности Сирии, ожидать не стоит.

То, что Египет выступит с такой инициативой, было вполне предсказуемо, считает политолог, объясняя это не лучшими временами в отношениях Каира и Анкары. Причину взаимного недружелюбия он видит, в частности, в том, что турецкий президент Тайип Эрдоган расценил отстранение от власти в Египте «братьев-мусульман» во главе Мурси как военный переворот, а нынешнее правительство президента Фаттаха ас-Сиси назвал военной хунтой. Разумеется, в Каире были возмущены. Вместе с тем в ЛАГ есть как страны-противники, так и союзники Анкары, отмечает он. В частности, друзьями Турции являются Катар, Тунис, официальные ливийские власти и ряд других арабских стран. «К тому же арабские государства не очень-то склонны поддерживать курдов, которые изрядно потрепали нервы правителям Ирака, Сирии и других региональных стран своей борьбой за создание независимого Курдистана. Так что арабы будут в основном давить на Турцию необходимостью проявлять уважение к территориальной целостности САР. Тем не менее ЛАГ, возможно, попытается вновь поднять вопрос военных действий Турции в ООН», - полагает эксперт. Как утверждает Мухаммед Салех, ключевым моментом в начале операции «Источник мира» является решение Трампа отвести своих военных с севера Сирии.

«США продемонстрировали искусство политического прагматизма и умение совершать крутые повороты ради собственных политических интересов. В данное время всем очевидно, что независимый Курдистан и курдское меньшинство никому не нужны. У курдов нет защиты со стороны какой-то глобальной или региональной силы. Однако и сами они, как говорится, не робкого десятка. За десятилетия курдские боевики научились вести жесткую борьбу и быть беспощадными по отношению к противникам. Как свирепо вело с ними войну ИГ, так и курды с не меньшей жестокостью уничтожали игиловцев и вообще своих противников. Именно поэтому даже при затяжном военном столкновении курдских организаций с турецкой армией в этом регионе у ИГ не шансов на восстановление», - уверен Салех. Между тем как на международной арене, так и внутри самой Турции еще не сформировалась внятная к военной операции Анкары в Сирии, отмечает он. Столь крупные военные ресурсы Турция задействовала только во время вторжения на северный Кипр в 1974 году. Пока все основные игроки региона сохраняют наблюдательную позицию. Декларированные цели операции «Источник мира» вполне понятны: создать зону безопасности 30 на 400 км и вернуть в эту зону 2,5 миллиона сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции. Однако на Ближнем Востоке занять территорию еще не означает обеспечить всеобъемлющий контроль, прекращение террора. «Хороший пример - захват Ирака Соединенными Штатами, которые так не смогли установить там порядок и наладить мирную жизнь. Другой пример - Израиль, который тратит огромные ресурсы на сохранение контроля над палестинскими территориями. В случае же с турецкой операций, вероятнее всего, курдские организации уйдут в подполье и все грозит обернуться гибридной войной.