Закир Гасанов собрал генералов

На Центральном командном пункте под руководством министра обороны Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Выступая на совещании, министр особо подчеркнул слова президента Ильхама Алиева о том, что «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», высказанные на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, ставят новые задачи перед азербайджанской армией.

Эти задачи, по словам министра, заключаются в повышении боеспособности азербайджанской армии, в частности, ее передовых подразделений, оснащении их более современным и мощным вооружением и военной техникой, повышении уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, проведении учений и мероприятий, направленных на освобождение оккупированных земель в усиленном порядке и решении ряда других важных вопросов в этом направлении.

Анализируя оперативную ситуацию, сложившуюся в последнее время на линии фронта, Закир Гасанов приказал принять адекватные меры для жесткого пресечения попыток проведения подразделениями вооруженных сил Армении инженерно-фортификационных работ на оккупированных территориях Азербайджана с целью укрепления своих позиций, а также деятельность снайперов и беспилотных летательных аппаратов противника.