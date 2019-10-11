Венгрия – Азербайджан: как впервые не проиграть после товарищеского матча?
Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет свой шестой отборочный матч чемпионата Европы-2020. В Будапеште нашу команду будет ждать сложнейшая игра с национальной командой Венгрии, которой ни в коем случае нельзя терять очки в игре против Азербайджана.
У нашей команды шансы на попадание на Евро-2020 если и есть, то фантастическо-теоретические. Но испортить настроение мы можем любому из трех оставшихся соперников – Венгрии, Уэльсу и Словакии.
Турнирное положение в группе «E»:
1. Хорватия – 13 очков (6 матчей)
2. Словакия – 10 (6)
3. Венгрия – 9 (6)
4. Уэльс – 7 (5)
5. Азербайджан – 1 (5).
Начнем с Венгрии. Венгры 10 октября проиграли в пух и прах в Хорватии со счетом 0:3. Наша команда днем ранее провела товарищеский матч в знойном Бахрейне и победила 3:2.
Вообще, проведение дружеских игр непосредственно перед отборочной встречей – нечастое явление для сборной Азербайджана. В последний раз мы играли «товарняк» перед официальным матчем в 2014 году. 3 сентября в дружеской игре сборная Азербайджана уступила в Москве России со счетом 0:4, а спустя шесть дней в отборочном матче проиграла в Баку Болгарии – 1:2.
Если не считать нынешний выезд по маршруту Баку – Манана – Будапешт, то всего было шесть случаев, когда наша национальная команда проводила товарищеский матч не ранее, чем за неделю до отборочного. Увы, после дружеских встреч сборной Азербайджана ни разу не удалось набрать очки в квалификационной игре. Но…
В сегодняшней ситуации есть существенное отличие. В Бахрейне мы выиграли и впервые отправились на отборочную игру после победы в товарищеской. Возможно, успех в матче 3-дневной давности придаст уверенности сборной Азербайджана и, несмотря на серьезную разницу в классе между национальными командами Бахрейна и Венгрии, станет мостиком к удачной игре в Будапеште. Во всяком случае в это очень хочется верить.
Вот как сборная Азербайджана проводила спаренные товарищеские и отборочные матчи:
1994-й год
2 сентября. Кишинев. Товарищеский матч. Молдова – Азербайджан – 2:1.
7 сентября. Бухарест. Евро-1996. Румыния – Азербайджан – 3:0.
1996
27 мая. Молодечно. Товарищеский матч. Беларусь – Азербайджан – 2:2.
2 июня. Осло. ЧМ-1998. Норвегия – Азербайджан – 5:0.
1997
4 июня. Вильянди. Товарищеский матч. Эстония – Азербайджан – 1:0.
8 июня. Хельсинки. ЧМ-1998. Финляндия – Азербайджан – 3:0.
2005
29 мая. Тегеран. Товарищеский матч. Иран – Азербайджан – 2:1.
4 июня. Баку. ЧМ-2006. Азербайджан – Польша – 0:3.
2009
2 июня. Кайсери. Товарищеский матч. Турция – Азербайджан – 2:0.
6 июня. Баку. ЧМ-2010. Азербайджан – Уэльс – 0:1.
2014
3 сентября. Москва. Товарищеский матч. Россия – Азербайджан – 4:0.
9 сентября. Баку. Евро-2016. Азербайджан – Болгария – 1:2.
2019
9 октября. Риффа. Товарищеский матч. Бахрейн – Азербайджан – 2:3.
13 октября. Будапешт. Евро-2020. Венгрия – Азербайджан – ?:?