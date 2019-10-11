Венгрия – Азербайджан: как впервые не проиграть после товарищеского матча?

Эльмир Алиев, отдел спорта

Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет свой шестой отборочный матч чемпионата Европы-2020. В Будапеште нашу команду будет ждать сложнейшая игра с национальной командой Венгрии, которой ни в коем случае нельзя терять очки в игре против Азербайджана.

У нашей команды шансы на попадание на Евро-2020 если и есть, то фантастическо-теоретические. Но испортить настроение мы можем любому из трех оставшихся соперников – Венгрии, Уэльсу и Словакии.

Турнирное положение в группе «E»:

1. Хорватия – 13 очков (6 матчей)

2. Словакия – 10 (6)

3. Венгрия – 9 (6)

4. Уэльс – 7 (5)

5. Азербайджан – 1 (5).

Начнем с Венгрии. Венгры 10 октября проиграли в пух и прах в Хорватии со счетом 0:3. Наша команда днем ранее провела товарищеский матч в знойном Бахрейне и победила 3:2.

Вообще, проведение дружеских игр непосредственно перед отборочной встречей – нечастое явление для сборной Азербайджана. В последний раз мы играли «товарняк» перед официальным матчем в 2014 году. 3 сентября в дружеской игре сборная Азербайджана уступила в Москве России со счетом 0:4, а спустя шесть дней в отборочном матче проиграла в Баку Болгарии – 1:2.

Если не считать нынешний выезд по маршруту Баку – Манана – Будапешт, то всего было шесть случаев, когда наша национальная команда проводила товарищеский матч не ранее, чем за неделю до отборочного. Увы, после дружеских встреч сборной Азербайджана ни разу не удалось набрать очки в квалификационной игре. Но…

В сегодняшней ситуации есть существенное отличие. В Бахрейне мы выиграли и впервые отправились на отборочную игру после победы в товарищеской. Возможно, успех в матче 3-дневной давности придаст уверенности сборной Азербайджана и, несмотря на серьезную разницу в классе между национальными командами Бахрейна и Венгрии, станет мостиком к удачной игре в Будапеште. Во всяком случае в это очень хочется верить.

Вот как сборная Азербайджана проводила спаренные товарищеские и отборочные матчи:

1994-й год

2 сентября. Кишинев. Товарищеский матч. Молдова – Азербайджан – 2:1.

7 сентября. Бухарест. Евро-1996. Румыния – Азербайджан – 3:0.

1996

27 мая. Молодечно. Товарищеский матч. Беларусь – Азербайджан – 2:2.

2 июня. Осло. ЧМ-1998. Норвегия – Азербайджан – 5:0.

1997

4 июня. Вильянди. Товарищеский матч. Эстония – Азербайджан – 1:0.

8 июня. Хельсинки. ЧМ-1998. Финляндия – Азербайджан – 3:0.

2005

29 мая. Тегеран. Товарищеский матч. Иран – Азербайджан – 2:1.

4 июня. Баку. ЧМ-2006. Азербайджан – Польша – 0:3.

2009

2 июня. Кайсери. Товарищеский матч. Турция – Азербайджан – 2:0.

6 июня. Баку. ЧМ-2010. Азербайджан – Уэльс – 0:1.

2014

3 сентября. Москва. Товарищеский матч. Россия – Азербайджан – 4:0.

9 сентября. Баку. Евро-2016. Азербайджан – Болгария – 1:2.

2019

9 октября. Риффа. Товарищеский матч. Бахрейн – Азербайджан – 2:3.

13 октября. Будапешт. Евро-2020. Венгрия – Азербайджан – ?:?

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