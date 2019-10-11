Турция захватила одну из ключевых целей в Сирии

Армия Турции при поддержке «Свободной сирийской армии» (ССА) установила контроль над городом Рас-аль-Айн в Сирии, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн», — заявили в ведомстве.

В пятницу, 11 октября, Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 399 террористов в ходе операции «Источник мира». Также погибло не менее двух турецких военнослужащих. Целями атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и ССА.