Путин переговорил с Пашиняном по телефону

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло в Ашхабаде в пятницу. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. Путина с премьер-министром Республики Армения Н. Пашиняном. Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба главы армянского кабмина, стороны обсудили ситуацию на севере Сирии и обменялись мнениями о региональных вопросах.