Азербайджан попросил прикаспийские страны помочь в поиске пропавшего рыбака

Азербайджан обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, говорится в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Поиски последнего из четырех рыбаков, пропавших 8 октября на Каспии продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана обратилось в министерство внутренних дел Казахстана, а также в министерство чрезвычайных ситуаций России и министерство обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках. Кроме того, к поискам был подключен один из найденных ранее рыбаков", - отмечается в сообщении.

В результате поисков была найдена моторная лодка, находящаяся в нерабочем состоянии, но присутствие человека на ней выявлено не было. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, 4 рыболова пропали на Каспии 8 октября. В результате поисков 9 октября около 00:55 были найдены трое из четырех пропавших, после чего были доставлены на базу береговой охраны.