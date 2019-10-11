Пресс-секретарь президента Азербайджана о беседе между И. Алиевым и Н. Пашиняном
Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов прокомментировал информацию о контакте между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Ашхабаде.
«Согласно протоколу, в ходе официального обеда, организованного в честь глав государств, участвовавших в саммите, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидели рядом, в алфавитном порядке. Естественно, что между ними был контакт. В ходе беседы обсуждался армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт», - сказал он в беседе с haqqin.az.