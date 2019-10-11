Один из главных героев отборочного матча между сборными Азербайджана и Хорватии, сенсационно завершившегося со счетом 1:1, голкипер Эмиль Балаев рассказывает о себе, о подготовке к матчу с Венгрией и о том, как ему живется и играется в Казахстане, где он выступает за «Тобол» из города Костанай.

Сам Эмиль в рамках видеопроекта АФФА «Один день с…» говорит, что не сделал ничего особенного – просто удачно дебютировал в сборной, и нет никаких оснований для звездной болезни.

Напомним, что, если бы не несколько великолепных сейвов Балаева в начале матча с хорватами, игра, весьма вероятно, завершилась бы крупной победой вице-чемпионов мира и шансов на ничью у сборной Азербайджана бы не было.

Здорово Эмиль играет и за «Тобол». Сухая серия Балаева в казахстанском клубе длится уже 699 минут.