В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами ожидаются осадки. Днем преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью будет 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в высокогорьях есть вероятность мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится ночью и утром. Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью будет 5-7, днем 12-17 градусов тепла.