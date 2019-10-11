Сотрудники Главного оперативно-следственного управления Госкомтаможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками провели спецоперацию, в ходе которой в поселке Джейранбатан был задержан Мехман Джафаров.

Он был задержан при попытке продать оперативнику, выступавшему в роли покупателя, боле 5 килограммов гашиша.

В ходе продолжения операции был задержан также Абульфат Юсубов, который занимался контрабандой наркотических средств.