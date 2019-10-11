Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге, в результате пострадали три человека, сообщает местная газета Hamburger Abendblatt.

Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Мужчина атаковал случайного прохожего, а через некоторое время вернулся на место и снова стал нападать на людей.

По данным издания, 23-летний нападавший предположительно психически нездоров. Его задержали примерно через три часа после первого нападения.

Похожий инцидент недавно произошел в Манчестере. Как сообщает «Би-би-си», 40-летний мужчина атаковал прохожих с ножом, пять человек пострадали. Его арестовали на месте, нападавшего проверяют на причастность к терроризму, но мотивы преступника пока точно неизвестны.