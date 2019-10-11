Латвия категорически отвергает в последнее время ведущиеся попытки переписать историю на свой лад, оправдать преступления, совершенные сталинистами в годы Второй мировой войны, в том числе заключенное 23 августа 1939 года преступное соглашение Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе. Эта незаконная договоренность между Советским Союзом и нацистской Германией указала путь к началу Второй мировой войны, агрессии Советского Союза против Латвии, а также аннексии и оккупации Латвии, которую признало незаконной сообщество государств мира.

Министерство иностранных дел Латвийской Республики в пятницу, 11 октября, заявило о неприемлемости празднования «освобождения» Латвии от немецкой оккупации в 1944 году советскими войсками и салюте в Москве 13 октября в честь 75-летия этой даты. Для Латвии и других балтийских стран — Литвы и Эстонии - «освобождение» означало еще один, почти 50-летний период оккупации.

Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем миру, говорится в заявлении МИД Латвии, что независимость Латвии, Литвы и Эстонии была возобновлена только спустя почти 50 лет, так как вступление войск Советской армии на их территорию означало восстановление оккупации.

Планируемый в Москве праздничный салют по поводу так называемого 75-летия «освобождения» Латвии от немецкой оккупации Латвия рассматривает, как недружественное действие.

Для читателей в Азербайджане напомним суть событий, происходивших 75 лет назад. 13 октября 1944 года советские войска трех Прибалтийских фронтов проводили так называемую Рижскую операцию по разгрому нацистских войск и выходу на берег Рижского залива, начатую 24 сентября.

Преимущество советских войск было как в живой силе, так и в технике и вооружениях. Один из фронтов наносил удар по немецким войскам на «мемельском направлении», то есть в сторону Клайпеды, значительно южнее Риги. Потому командование нацистской группировки начало отвод войск от столицы Латвии еще 6 октября.

К 13 октября, когда советские войска вошли в Ригу, немцы уже покинули город. По этой причине балтийская столица осталась практически неразрушенной. Несколько зданий, пострадавших в старой части города, стали руинами еще в июне-июле 1941 года, когда Рига подверглась ударам с воздуха и с суши.

Накануне входа советских войск отсюда потянулись вереницы беженцев, которые покидали город по суше и по морю. Многие знали ужасы первого года советской оккупации, начатой вводом советских танков в июне 1940-го и длившейся до начала войны Гитлера со Сталиным. За неделю до 22 июня 1941-го в течение ночи в Сибирь были высланы более 15 тысяч жителей Латвии — латышей, русских, поляков, евреев, белорусов. То же случилось в Литве, Эстонии, Западной Украине, Белоруссии и Молдавии.

Высланные умирали по пути к месту ссылки от болезней, нечеловеческих условий содержания. Вина этих людей была только в том, что многие из них были владельцами частного бизнеса — магазинов, фабрик, недвижимости, военными, полицейскими или членами общественных организаций независимой довоенной Латвии.