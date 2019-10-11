В ночном клубе в Нью-Йорке расстреляли четырех человек
Стрельба произошла в ночном клубе на юге Бруклина. В результате погибли четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета The Associated Press.
Всех пострадавших доставили в больницы Нью-Йорка.
В настоящее время два человека дают показания по этому делу, уточняет СМИ.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что проблема не в том, сколько оружия на руках у населения, а в том, что стрелки — это потенциальные клиенты психиатров. По словам Трампа, надо лечить людей, а не ограничивать продажу оружия.