За восемь месяцев с начала года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 113,3 млн манатов. Сумма, указанная на сайте Центробанка, на первый взгляд, приличная. Но достаточно сравнить ее с аналогичным прошлогодним показателем, как видно – ипотека в стране сокращается, причем значительно. Всего же банки-агенты фонда по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 272,5 млн манатов. О чем говорит этот тревожный фактор – снижается платежеспособность населения, или что-то неладно в самом процессе ипотеки в стране?

Да, сумма ипотечных кредитов, выданных банками - агентами Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), уменьшилась более чем на четверть - на 27,05%. А при таких темпах, которые мы наблюдаем, она и вовсе может снизиться на треть уже до конца года. Говорить об этом есть все основания. Только в августе текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов всего на 5 млн манатов. А это является самым низким ежемесячным показателем с начала текущего года.

Свое жилье нужно каждому, но не каждый может позволить себе сразу купить квартиру. А благодаря ипотечному кредитованию, можно стать обладателем своего угла, выплачивая за него деньги постепенно. И действительно во всем мире, особенно в развитых странах, сотни миллионов приобретают жилье в ипотеку. В США, к примеру, именно ипотечный пузырь привел лет десять назад к масштабному кризису, который перешел затем в глобальный кризис и с переменной динамикой продолжается и сегодня. Получается, что во всех странах ипотечное кредитование из года в год растет, а у нас падает. И это на фоне десятков тысяч граждан страны, остро нуждающихся не только в улучшении жилищных условий, но в простой крыше над головой.

Конечно, у нас многим жилье не по карману, даже в ипотеку. Но немало и тех, кто уже купил или желает купить квартиру, в том числе в ипотеку. С 2006 года, когда фонд приступил к своей деятельности, объем выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда ипотечных кредитов на 31 декабря 2018 года превысил 1,2 млрд манатов. Тем самым более 25 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Сегодня же эта сумма составляет 1,33 млрд. манатов, за счет которых около 27 000 семей смогли улучшить жилищные условия. Хотя все это довольно скромные показатели, но на жилищном рынке страны благодаря ипотеке наблюдалось серьезное оживление, как вдруг… Интерес к ипотеке упал, хотя экономическая ситуация в стране, напротив, улучшается.

Это показывает и приток средств в фонд в текущем году. За восемь месяцев объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 8% - до 171 млн манатов. Объем привлеченных средств за счет выпуска облигаций сократился на 40,7% - до 80 млн манатов. А сумма выделенных фонду из госбюджета средств для финансирования социальной ипотеки сократилась на 60% - до 20 млн манатов. Причем в августе фонд и вовсе не получал средств из госбюджета.

А ведь Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд сообщает, что в результате создавшейся в последние годы здоровой конкуренции в области ипотечного кредитования банки-заемщики предлагают населению ипотечные кредиты с более низкими процентами. Так, несмотря на 8-процентную максимальную процентную ставку по обычным ипотечным кредитам, среднегодовая процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в 2017-2019 годах, составила 7,3%. А это означает, что в соседних странах, где ипотечное кредитование более развито (фонд не объясняет причины нашего отставания), процентные ставки по ипотечным кредитам выше, чем в Азербайджане. Так, в России процентные ставки по ипотечным кредитам составляют 9-10%, в Казахстане – 12-14%, в Турции – 12%.