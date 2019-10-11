Инара Рафикгызы 17:56

На скамье подсудимых оказался еще один наркоторговец. Талех Дадашов приторговывал наркотическими средствами прямо напротив станции метро «Гянджлик». Сотрудники полиции задержали его вместе с электронными весами, на которых он взвешивал героин. Было установлено, что ранее он торговал наркотиками также у станций метро «Низами» и «Сахиль». При задержании Талеха Дадашова при нем были обнаружены свертки с трамадолом и героином.

При первом допросе Талех не признает свою вину и утверждает, что наркотики принадлежат некоему Ренату. Но он не может указать, кто такой Ренат и откуда он его знает. Уголовное дело в отношении 30-летнего Талеха Дадашева, который является уроженцем Кюрдамирского района, рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Согласно следственным материалам, Талех Дадашев вступил в преступный сговор с неизвестным лицом по имени Ренат и взял у него 10 граммов наркотических средств. Он обещал после реализации наркотиков взять себе 70 манатов, а остальные деньги вернуть Ренату. Однако в тот же вечер он был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД. Талех Дадашев признал свою вину. В свое оправдание он заявил, что у него растет маленький ребенок, и он нигде не работает. По его словам, он познакомился с Ренатом через одного из своих знакомых.