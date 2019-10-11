В Баку торговали героином и трамадолом прямо у станции метро haqqin.az из зала суда
На скамье подсудимых оказался еще один наркоторговец. Талех Дадашов приторговывал наркотическими средствами прямо напротив станции метро «Гянджлик». Сотрудники полиции задержали его вместе с электронными весами, на которых он взвешивал героин. Было установлено, что ранее он торговал наркотиками также у станций метро «Низами» и «Сахиль».
При задержании Талеха Дадашова при нем были обнаружены свертки с трамадолом и героином.
При первом допросе Талех не признает свою вину и утверждает, что наркотики принадлежат некоему Ренату. Но он не может указать, кто такой Ренат и откуда он его знает.
Уголовное дело в отношении 30-летнего Талеха Дадашева, который является уроженцем Кюрдамирского района, рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Согласно следственным материалам, Талех Дадашев вступил в преступный сговор с неизвестным лицом по имени Ренат и взял у него 10 граммов наркотических средств. Он обещал после реализации наркотиков взять себе 70 манатов, а остальные деньги вернуть Ренату. Однако в тот же вечер он был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.
Талех Дадашев признал свою вину. В свое оправдание он заявил, что у него растет маленький ребенок, и он нигде не работает. По его словам, он познакомился с Ренатом через одного из своих знакомых.
По словам Дадашева, именно Ренат предложил ему заниматься торговлей наркотиков и посулил большие доходы. Для начала он передал Талеху 4 грамма героина и поручил продать одному человеку за 200 манатов. С этой сделки Талех получил 40 манатов.
Когда первая сделка прошла успешно, Талех поручил Ренату продать уже 6 граммов героина за 320 манатов. А в последний раз он передал Талеху 10 свертков героина и трамадол.
«С этой продажи мне бы досталось 70 манатов. Человек по имени Вугар позвонил мне и сказал, что хочет встретиться для покупки героина. Когда я начал выходить из станции метро «Гянджлик», меня задержали 4 сотрудников полиции в гражданском. Я добровольно сдал им имеющиеся при себе наркотики», - рассказал Талех Дадашев следователям.
Решением суда Талех Дадашев был признан виновным и его приговорили к 5 годам лишения свободы.