Марко Росси: «Азербайджан добился прогресса за последнее время»

«Стартовый состав определим после сегодняшней тренировки, - говорит итальянский специалист. - После крупного поражения от Хорватии ощущаем определенное давление. Будет сложно, сборная Азербайджана добилась прогресса за последнее время. Я говорю не только о ничьей с Хорватией, но и о матче с Уэльсом, в котором Азербайджан играл хорошо, но проиграл на последней минуте из-за невезения.

В чем именно прибавил Азербайджан? Мы увидели скоростную игру и прессинг в исполнении сборной Азербайджана в матче с Уэльсом. К тому же, в команду вернулся очень важный игрок – Эдди Исрафилов. В центре поля у Азербайджана сильное трио – Исрафилов, Алмейда, Гараев. Силен форвард Рамиль Шейдаев, он заполняет пустоты. Хорошие слова можно сказать и о фланговых игроках. Но мы детально разобрали игру сборной Азербайджана, постараемся нейтрализовать ее сильные стороны.

Завтра нам нужна только победа. Думаем только об этом. Шансы на выход на Евро-2020 у нас остаются. Но мы уважаем сборную Азербайджана и понимаем, что легко не будет.

Смогли ли мы настроить игроков после проигрыша от Хорватии со счетом 0:3? После игры с хорватами некоторые футболисты жаждут реванша. Но главное для нас сейчас забыть игру с Хорватией и думать о матче с Азербайджаном. Завтра посмотрим, как у нас это получилось.

У нас все футболисты здоровы, способны играть. Но главное – реакция футболистов на проигрыш от Хорватии.

Если мы завтра не выиграем, то это, конечно, будет неудачей. Я буду отвечать за нее. Если проиграем, то болельщики будут хотеть моей отставки. И это будет нормально».

Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился и полузащитник немецкого «Фрайбурга» Роланд Шаллаи:

«Главное – правильно отнестись к поражению от Хорватии и понять разницу между двумя играми. Я думаю, мы хорошо готовы и психологически, и физически. Сейчас нет смысла обсуждать то, что было в матче с Хорватией. Нужно думать об игре с Азербайджаном».