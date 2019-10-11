Число адвокатов в Азербайджане достигло 1635

Вчера в Сумгаите состоялось открытие нового здания Адвокатского бюро, в котором обеспечены все условия для деятельности адвокатов. Подготовлены специальные комнаты для встреч, а здание в целом оснащено новой мебелью и оборудованием.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров высоко оценил проведенную в бюро работу и отметил важность улучшения условий работы адвокатов. Он также проинформировал собравшихся о мерах, предпринимаемых Коллегией адвокатов для улучшения материально-технического состояния адвокатских структур по всей стране. Анар Багиров добавил, что вся эта работа проводится на основании распоряжения президента Азербайджана «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года.

Затем в центре Гейдара Алиева в городе Сумгаит при участии членов Президиума Коллегии адвокатов, руководителей адвокатских структур состоялась торжественная присяга, после которой кандидаты, успешно сдавшие экзамен и прошедшие специальные курсы, получили почетное право называться адвокатами.

Таким образом, число адвокатов в стране увеличилось на 82 и достигло 1635.