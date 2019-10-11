Не менее 16 человек погибли и еще двое тяжело ранены в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо в Западной Африке.

По данным AFP, вооруженные люди атаковали мечеть в Салмосси близ города Гором-Гором около 19:00 (22:00 мск).

Отмечается, что три человека скончались в больницах от тяжелых ранений, еще двое находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако за большинством нападений в стране стоят «Ансар уль-Ислам» и «Группа поддержки ислама и мусульман».