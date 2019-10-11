Россия отказалась осуждать Турцию в ООН

Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.

Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщил источник РИА Новости.

Сегодня на заседании рассматривался американский вариант, в котором Вашингтон, как и европейские партнеры, выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. В проекте документа, с которым ознакомилось РИА Новости, члены Совбеза призывают Анкару прекратить военные действия в соседнем государстве. В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

Кроме того, в документе действия Турции были охарактеризованы как вторжение.

Как рассказал собеседник агентства, Россия не одобрила проект заявления, поскольку он не соответствует позиции Москвы.

В комментарии МИД, опубликованном накануне, говорилось, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. Дипломаты отмечали, что Россия не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".