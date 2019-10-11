Никола Юрчевич: «Надо положить конец поражениям от Венгрии!»
Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и голкипер Эмиль Балаев ответили на вопросы на предматчевой пресс-конференции накануне игры со сборной Венгрии, передает корреспондент haqqin.az из Будапешта.
Напомним, что матч пройдет завтра на стадионе «Групама Арена» и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
«Это очень важная игра для нас и сборной Венгрии, - говорит Никола Юрчевич. – У венгров сохраняются шансы на попадание на Евро-2020. Мы же хотим поддержать прогресс последнего времени. И с Уэльсом, и с Хорватией сыграли хорошо. Потом обыграли Бахрейн. Это победа была важна нам.
У нас три дисквалифицированных игрока, есть травмированные. Но я верю, что и с таким составом можно сыграть хорошо. Венгрия проиграла крупно Хорватии, однако тот проигрыш больше связан с неожиданными индивидуальными ошибками. У себя дома они будут очень сильны.
Что я возьму на память из Венгрии в случае победы тут? Я не думал об этом. Если добьемся хорошего результата, может, возьму какой-то сувенир или венгерское вино.
Хорошо, что мы постоянно забиваем в последних играх. Хотим забивать и дальше и положить конец плохой статистике в матчах с Венгрией, которой Азербайджан всегда проигрывал в отборочных матчах.
Главный тренер Марко Росси выделил нескольких игроков сборной Азербайджана? Надеюсь, что все игроки проявят себя с хорошей стороны. Как вы знаете, мы приехали сюда без Махира Эмрели. Завтра, скорее всего, в нападении будет играть Агабала Рамазанов. Верим, что и он покажет себя с лучшей стороны.
В отсутствие Максима Медведева капитаном будет Гара Гараев».
«Настроение у команды хорошее, - говорит Эмиль Балаев. – Мы достаточно хорошо подготовились к матчу против очень сильного соперника. Венгры проиграли Хорватии, но это не означает, что нам будет легко. Думаю, что нас ждет интересная игра.
Не чувствую ли я давления на себе после хорошего матча с Хорватией? Футбол – коллективная игра. Один футболист не может решить исход встречи. Это был мой дебют, я очень хорошо себя чувствовал. Товарищи по команде помогли мне, чтобы у меня не было никакого напряжения. Надеюсь, что и в игре с Венгрией ничто не будет на меня давить».