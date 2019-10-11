Никола Юрчевич: «Надо положить конец поражениям от Венгрии!»

Напомним, что матч пройдет завтра на стадионе «Групама Арена» и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

«Это очень важная игра для нас и сборной Венгрии, - говорит Никола Юрчевич. – У венгров сохраняются шансы на попадание на Евро-2020. Мы же хотим поддержать прогресс последнего времени. И с Уэльсом, и с Хорватией сыграли хорошо. Потом обыграли Бахрейн. Это победа была важна нам.

У нас три дисквалифицированных игрока, есть травмированные. Но я верю, что и с таким составом можно сыграть хорошо. Венгрия проиграла крупно Хорватии, однако тот проигрыш больше связан с неожиданными индивидуальными ошибками. У себя дома они будут очень сильны.

Что я возьму на память из Венгрии в случае победы тут? Я не думал об этом. Если добьемся хорошего результата, может, возьму какой-то сувенир или венгерское вино.