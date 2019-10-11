Икрам Нур, автор haqqin.az 20:34

Успешное продвижение турецкой армии, нарастание кризиса у курдов и странная история «дружественного огня» по американским и французским военнослужащим - основные события хроники операции «Источник мира». По уже сложившейся традиции - вести с полей, то есть о складывающейся ситуации в районах наступления турецкой армии.

К вечеру 11 октября турецкая армия и «зеленая пехота» - отряды СНА - продолжали вести боевые действия на окружение Рас-аль-Айна и Таль-Абьяда. Причем, кольцо вокруг последнего готово сомкнуться. Наступающие фактически «оседлали» трассу Ракка-Таль-Абьяд, сделав невозможным полноценное снабжение обороняющих город курдских отрядов. Как сообщают местные источники, по сути Таль-Абьяд уже осажден, в городе перебои со светом, городская больница закрылась, часть населения бежала. При этом наступающие турецкие части и отряды «зеленых» не только замыкают кольцо окружения, но и активно продвигаются на юг, беря под контроль небольшие населенные пункты, которые затем отойдут в турецкую «зону безопасности». Сопротивление курдов несколько замедляет продвижение наступающих сил, но остановить или даже задержать его не в состоянии. Подавляющее превосходство в артиллерии и господство в воздухе турецкой авиации создают ситуацию, при которой «о сопротивлении противника не докладывают, а сообщают о глубине продвижения». Рас-аль-Айн находится в полуокружении, причем бои идут уже в пригородах и индустриальной зоне. Трудно даже говорить о сплошной линии фронта - к западу от Рас-аль-Айна перед турками находится по сути лишь завеса из легкой курдской пехоты, которая не может организовать долговременную оборону. У курдов остается только один выход - отступление, а «масштабные приграничные сражения», о которых твердит их пропаганда, существуют только в фантазиях командования SDF.

На оперативном направлении Рас-аль-Айна, кстати, турецкое командование применяет ту же тактику, что и в Таль-Абьяде, оставляя отдельные узлы курдской обороны на растерзание артиллерии и авиации, сухопутные силы стремятся расширить зону контроля в приграничной полосе, занимая небольшие городки и поселки. Достаточно красноречивое видео, на котором жители деревни Телль Халаф к юго-западу от Рас эль-Айна приветствуют СНА и очень даже не против освободиться от «курдской оккупации» - убедительное свидетельство того, насколько «прочен» тыл SDF и как часть населения в действительности готова «сопротивляться турецкой агрессии». Также вчера поступила информация о том, что военные США высадились в д. Шаракрак, в 30 км к югу от Таль-Абьяда - как раз там, где и должна пройти разделительная линия между турецкой «зоной безопасности» и американской буферной зоной. По сути, полностью подтверждаются сообщения о том, что между Вашингтоном и Анкарой действительно существуют договоренности об ограниченной 32-мя километрами глубиной операции «Источник мира». Вот только их соблюдение двумя сторонами вполне могут помешать инциденты типа того, что произошел вчера в районе Кобани, рядом с холмом Мистенур. Согласно некоторым сообщениям, ВВС Турции якобы по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа, в результате чего, опять же - якобы, имеются потери среди американских и французских военнослужащих. Говорится минимум об одном убитом и семи раненых. В турецких медиа набирает обороты тезис о том, что обстрел холма Мистенур, где дислоцируются части НАТО - дело рук Курдской Рабочей Партии, которая хочет «очернить Турцию и рассорить ее с союзниками». Курды, разумеется, категорически настаивают на том, что все было совсем наоборот и удар - дело рук турков. Вот только интересное совпадение - на 12 октября в Париже было назначено заседание французского правительства, главным и спорным вопросом на котором должно было стать введение санкций против Анкары. Ранение двух французских спецназовцев от «турецкого огня» тут для курдов пришлось весьма кстати. Словом, ситуация далеко неоднозначная, и к этому часу американцы избегают категорических оценок. Назначено расследование, и, как заявил вчера представитель Пентагона, «мы не знаем, турки ли открыли огонь. Мы не знаем, курды ли открыли огонь. Мы просто хотим избежать ложной информации об обстреле американских военнослужащих». Как бы то ни было, ни этот странный инцидент, ни что-то другое не может изменить главного - ситуация для SDF стремительно ухудшается. Один из полевых командиров вчера в беседе с американскими корреспондентами прямо признал, что без «американской помощи», позиции SDF в Северной Сирии слабы. На наших глазах с грохотом рушится созданный в масс-медиа миф о «величии и непобедимости» курдского ополчения. Не в первый, замечу, раз рушится - год назад так было и в Африне.