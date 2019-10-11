Премьер Британии выдвинет парламенту ультиматум по Brexit

Палата общин британского парламента должна будет сделать выбор между новой отсрочкой Brexit или сделкой с ЕС, которую планирует заключить премьер Британии Борис Джонсон в ближайшие дни.

Как сообщает газета The Times, такой вопрос Джонсон предложит на экстренном заседании парламента 19 октября, которое состоится сразу после саммита ЕС.

Глава кабмина надеется на прорыв в переговорах с европейскими коллегами 17-18 октября и возлагает на них последние шансы реализовать Brexit в намеченный срок — 31 октября.

В случае заключения сделки до конца месяца нужно будет утвердить множество законов, что не позволит парламенту ни разу уйти на выходные.