Сборная Азербайджана по футболу провела предматчевую тренировку на стадионе «Групама Арена» в Будапеште.

Стадион вмещает около 24 тысяч зрителей, но сборная Венгрии наказана из-за поведения ее болельщиков в матче со Словакией. УЕФА принял решение, что на завтрашней игре смогут присутствовать только дети не старше 14 лет. Ожидается, что на матче Венгрия – Азербайджан будет 15 тысяч малолетних зрителей.

При этом азербайджанские болельщики смогут посетить игру. Представители фан-движения Milli Dəstə присутствовали и на тренировке нашей команды.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.