Китай раскрыл срок запуска «боевого НЛО»

Прототип дискообразного летательного аппарата Super Great White Shark, своей формой напоминающего неопознанный летающий объект (НЛО), первый полет совершит в 2020 году, пишет Global Times.

Ссылаясь на репортаж China Central Television, издание уточняет, что в воздух изделие должно подняться в ходе международной аэрокосмической выставки Airshow China 2020, проводимой с 1996 года по четным годам в Чжухае (юг Китая).

Впервые широкой общественности макет Super Great White Shark был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в Тяньцзине (северо-восток Китая).