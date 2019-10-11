Бакинцы перешли на более дешевую рыбу

Стоит отметить, что общая квота на вылов рыбы в водоемах и прибрежной зоне Азербайджана в 2019 году установлена на уровне 2,3 тысячи тонн.

Начиная с сентября в Азербайджане начался сезон рыбной ловли. Запрет на вылов рыбы, введенный в апреле в связи с нерестом рыб, снят. Теперь прилавки рынков и магазинов постепенно начинают заполняться свежей рыбой. Однако хорошая рыба по-прежнему доступна далеко не всем.

Большинство рыб, вылов которых разрешен по закону, можно встретить на сельскохозяйственном рынке вблизи станции метро «28 Мая». Местные продавцы признают, что, по сравнению с прошлым годом, цены на рыбу повысились, но это не сказалось на количестве покупателей.

Однако если раньше люди покупали дорогую рыбу, то теперь отдают предпочтение более дешевым видам – кефале, сазану и др.

«Хотя сезон официально открылся, но торговля идет еще слабо. Видимо, ситуация улучшится с наступлением холодов. Мы продаем только местную рыбу, которая привозится из Мингячевира, Лянкярана, Шамкира и других районов», - рассказывает продавец по имени Сабир.

По его словам, больше всего продается сазан и толстолобик. На рынке цена на эти виды рыбы варьируется в пределах 5,5-6,5 маната.

Продавец признается, что самая дорогая рыба у него стоит 11 манатов за килограмм. Но, если понадобится, он может привезти и осетрину.

«Вылавливать осетра запрещено. Но мы можем организовать. Открытая продажа этой рыбы запрещена, и мы привозим ее только на заказ», - признается он.