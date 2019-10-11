Бакинцы перешли на более дешевую рыбу
Начиная с сентября в Азербайджане начался сезон рыбной ловли. Запрет на вылов рыбы, введенный в апреле в связи с нерестом рыб, снят. Теперь прилавки рынков и магазинов постепенно начинают заполняться свежей рыбой. Однако хорошая рыба по-прежнему доступна далеко не всем.
Стоит отметить, что общая квота на вылов рыбы в водоемах и прибрежной зоне Азербайджана в 2019 году установлена на уровне 2,3 тысячи тонн.
Большинство рыб, вылов которых разрешен по закону, можно встретить на сельскохозяйственном рынке вблизи станции метро «28 Мая». Местные продавцы признают, что, по сравнению с прошлым годом, цены на рыбу повысились, но это не сказалось на количестве покупателей.
Однако если раньше люди покупали дорогую рыбу, то теперь отдают предпочтение более дешевым видам – кефале, сазану и др.
«Хотя сезон официально открылся, но торговля идет еще слабо. Видимо, ситуация улучшится с наступлением холодов. Мы продаем только местную рыбу, которая привозится из Мингячевира, Лянкярана, Шамкира и других районов», - рассказывает продавец по имени Сабир.
По его словам, больше всего продается сазан и толстолобик. На рынке цена на эти виды рыбы варьируется в пределах 5,5-6,5 маната.
Продавец признается, что самая дорогая рыба у него стоит 11 манатов за килограмм. Но, если понадобится, он может привезти и осетрину.
«Вылавливать осетра запрещено. Но мы можем организовать. Открытая продажа этой рыбы запрещена, и мы привозим ее только на заказ», - признается он.
Местные торговцы отмечают, что в среднем в день продают рыбы на 90-120 манатов. Но практически весь их заработок уходит на аренду прилавка. Аренда здесь стоит 600 манатов в месяц.
В расположенном поблизости рыбном магазине, в отличие от рынка, отсутствует зловоние. И ассортимент оказался побогаче. Так в открытой продаже даже есть осетрина.
«Знаю, что продажа запрещена, но мы продаем», - коротко отметил продавец.
В разговоре с продавцами выяснилось, что за последние годы прилавки рынков и магазинов заполнены искусственно выращенной рыбой, которую кормят различными комбикормами. Поэтому рекомендуется покупать рыбу у знакомых продавцов.