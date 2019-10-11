Американский эсминец вошел в Черное море

В Черное море вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Это уже седьмой заход американских ВМС в Черноморскую акваторию в 2019 году, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток, уточняет РИА Новости.

Отмечается, что Черноморский флот уже взял на сопровождение американский эсминец — его контролируют фрегат «Адмирал Эссен» и ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».