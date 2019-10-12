Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан. Об этом сообщил Чавушоглу в своем профиле в социальной сети Facebook.

Чавушоглу написал следующее: "Провел предварительную встречу в нашем посольстве в Баку, перед тем как принять участие на 7-м саммите Тюркского совета на уровне министров иностранных дел".

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.