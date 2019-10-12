Франция прервала военное сотрудничество с Турцией

Франция отказалась продолжать поставки оружия в Турцию после начала Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сказано в совместном заявлении министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции, передает ТАСС.

Решение вступает в силу «незамедлительно». Париж обосновал прекращение экспорта вооружения тем, что Анкара может использовать его в ходе ведущейся односторонней военной операции.

Кроме того, Франция в очередной раз осудила действия Турции.