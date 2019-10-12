В Саудовскую Аравию прибыли военные США

Прибытие трех тысяч военных США в Саудовскую Аравию было подтверждено Министерством обороны королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ввод дополнительных сил состоялся в рамках сотрудничества Вашингтона и Эр-Рияда.

Отмечается, что военные США прибыли в Саудовскую Аравию в целях обеспечения региональной безопасности и для того, чтобы препятствовать «любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике».

Как известно, размещение войск США в данном регионе стало ответной реакцией на атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.