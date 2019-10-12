У Украины нет денег на восстановление Донбасса. Об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, передает издание «Левый берег».

По его словам, если Киеву предложат забрать Донбасс, переговорный процесс будет длинным, а денег на восстановление Донбасса нет, добавил Арахамия. По его словам, затраты, которые сопряжены с реинтеграцией этого региона, исчисляются десятками миллиардов долларов.

Кроме того, проведения переговоров о финансировании Донбасса невозможно без реалистичного плана, добавил Арахамия.

Ранее в Киеве подсчитали, что на восстановление Донбасса Украине, если регион перейдет под ее контроль, понадобится «намного больше, чем $50 млрд», а сам процесс займет более 10 лет.