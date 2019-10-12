Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:40

Мой добрый знакомый, Роман Юстс, латыш, окончивший в советское время ГИТИС по специальности «режиссер зрелищно-массовых мероприятий», был тем, кто «пускал слезу» олимпийского Мишки на трибуне стадиона Лужники во время закрытия Олимпиады-80. Жизнь его после Игр достойна описания в авантюрно-любовном романе. Жил в Москве, жил в Париже, много колесил по Европе. Уже почти 20 лет у него свой семейный бизнес — лавка трубок, сигар и табака. Она находится в сердце туристической Риги, и на отсутствие покупателей он не жалуется. По-прежнему любит отправляться в отпуск в теплые края — в Латвии лето очень короткое, всего пару месяцев. В последние годы он планирует поездки вдвоем с женой, используя интернет. Этот способ выгоден и удобен — ведь в страны Шенгенской зоны гражданам Латвии давно въезд безвизовый. С женой Майрой они побывали и в Португалии, и на Канарах, в Испании, путешествовали по Румынии. В прошлом году впервые отправились в Грузию. И вот на днях снова вернулись из страны «золотого руна».

Справка. Грузия внесена американским сайтом The Top Tens в список древнейших цивилизаций на Земле. Эта страна расположилась на почетном 3-м месте, пропустив вперед только Грецию и Египет. Следом за Колхидой идут Рим, Китай, Индия, Персия, Ацтекская и Спартанская империи. А грузинский язык попал в десятку древнейших языков, на которых все еще говорят люди. Достойная компания, что ни говори. Роман любезно согласился поговорить о путешествии. - Первая моя профессия — режиссер, вторая — продавец. Надеюсь, что хороший продавец, который продает хорошие вещи (улыбается). Сигары, трубки — все, что нужно настоящему мужчине. - Как известно, грузины — настоящие мужчины. Но почему ты все же поехал в Грузию? - Прежде всего потому, что мне нравится грузинский менталитет. Во-вторых, есть две потрясающие вещи, которые я слышал о Грузии. Это гостеприимство, великолепная природа. Конечно, как не попробовать настоящее грузинское вино, настоящее мясо по их рецептам. Ну, и конечно, чача. Ведь то, что продается у нас под этим названием, трудно назвать чачей… - Ты второй раз в Грузии? - Да, второй. Но уже договорился, причем абсолютно спонтанно, на третий. Достаточно один раз съездить в Грузию, посмотреть, попробовать, получить настоящее удовольствие, кайф от всего — от природы, и от цен тоже: я был просто поражен, когда 1,5 евро стоит поллитра чачи! И это в ресторане. Когда я сказал, что я столько выпить не могу, на меня чуть ли не обиделись. Мне сказали, если не допьешь — оставляй, все равно возьмем с тебя 1,5 евро. Ну, как я, как настоящий латыш, скупой до безумия, может оставить оплаченную чачу, не допив?!.. (смеется). - В первый раз ты уже поехал без услуг турагенств? - Никаких агентств! Могу сказать, что каждый грузин — это лучший гид, которого ты встречал в жизни. Надо только к нему приехать. Или он сам на машине, или его сват, брат, сосед или еще кто-то покажет тебе такие места, которые не покажет ни одно обычное туристическое агентство. Если ты заказываешь поездку через туристическое агентство, значит, у тебя будет два ущелья, два-три водопада, ну и очень много церквей. Если поедешь приватно, тебе покажут пять ущелий, 5-6-7 водопадов плюс рафтинг по такой реке, по которой никто не спускается. Это адреналин, это кайф.

- Ты участвовал в рафтинге в этот раз? - Да, конечно! Это было впервые в этом году. В том году мы поехали на разведку. Это было в конец ноября, и я подумал тогда, если упаду в воду, то просто замерзну и не выберусь оттуда. Но вот в начале сентября — это просто потрясающе. - Бархатный сезон?!.. - Да, именно бархатный сезон. Советую всем, кто поедет, людям моего возраста (Роману около 60-ти — прим.авт.), кто без детей. Второй раз мы взяли апартаменты в Уреки — это где черный магматический песок. Со всего мира люди приезжают, зарываются в этот песок черного цвета, одна голова снаружи. И лечат себе сосуды, спину и так далее. Информация об этом месте есть во многих справочниках, о нем знают в лечебных учреждениях. Советую именно в это время, пока песок еще теплый. В ноябре такого уже не будет. В бархатный сезон школьники уже уехали, в море никто больше не мочится, вот тогда самое время, можно смело ехать. Кстати, в Грузии школьный год начинается с 15 сентября. Так что я еще попал на «писающих мальчиков и девочек» (смеется). - В этом году в силу известных событий схлынул поток российских туристов в Грузию. Из-за этого якобы упали цены. Это правда или слухи? - Нет, цены, естественно, упали. Это рынок. Но для того, чтобы найти на хорошем батумском пляже место в этот сезон, это слава Богу, что их нет. Иначе не было бы места, где положить полотенце. Так что — спасибо российскому правительству, что дало нам возможность отдохнуть. Рестораны все равно полны, и маленькие кафе. И еще — если на курорте меньше людей — повышается качество, успевают хороший шашлык сделать, приготовить еду. Ведь поварам не надо спешить. Это здорово. Мы в Латвии привыкли уже к качеству. В рижском «тихом центре» в ресторане, например, можно хорошо поесть и получить удовольствие. А в старой Риге все поставлено на поток. Часто можно столкнуться с блюдом, в котором что-то недожарено, переперчено, недоперчено. В Грузии именно в это время все было просто великолепно.

- Сколько времени ты провел с женой там? - Второй раз — семь ночей. - Во что это вам обошлось? - Гостиница 4 «звезды» с завтраком - 280 евро. Самое дорогое, что мы могли себе позволить потратить деньги в ресторане — два литра вина, фрукты, овощи и по мясному блюду стоило до 30 евро. - Цены не сравнимы с нашими… - Абсолютно! Тем более, когда ты садишься в ресторане, особенно, когда мы были там, где скалы, водопады и тут же симпатичный ресторанчик. Тем более, там рядом сидели грузины. Грузин не может сказать тост только для своего стола. Он говорит тост для всех присуствующих. Понятно, что нормальный латыш должен откликнуться. Мы ему послали литр вина, он нам — литр вина. Разговорились. Вы из Латвии? Это прозвучало, как пароль. Пароль для входа в грузинский дом, в грузинское гостеприимство. Нам хватило после этого пятнадцати минут, чтобы мы договорились в следующем году в октябре, когда будет сбор урожая винограда, наши соседи, вся семья пригласили к себе. У них большой дом, уже показали нам апартаменты, которые отведут нам, со всеми удобствами. Плюс мы увидим, как делается вино, поучаствовать в процессе, попробовать молодое вино. Так что будет не рафтинг, а как Челентано будем топтать виноград (смеется). Самое дорогое в поездке в Грузию — билеты. Но сейчас компании-лоукостеры летают из Риги до Кутаиси. Есть рейсы и в Тбилиси. - Ты побывал дважды в одном и том же регионе? - Нет. В прошлом году мы взяли поездку из Кутаиси в сторону Тбилиси — посмотрели горы, старые церкви, монастыри, склепы, скиты, где прятались в древности от мусульман. Это потрясающе. Я сам христианин. Но так грузины относятся к вере — нам еще до этого далеко, далеко. Очень. Это, как минимум, десять столетий. У них это существует с первых веков нашей эры, то мы тут, в Латвии, только в 1201 году стали христианами. Есть еще очень интересные вещи, которые меня просто поразили в Грузии. Я думал, что все грузины такие, два слова — горячие, мачо: два слова, и как костер вспыхивают. Ничего подобного.