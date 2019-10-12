Как отмечает епископат, решение дает возможность обращения к Апостольской столице (Ватикану — прим.авт. ) с просьбой о начале процесса на уровне епархии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт епископата.

Католический епископат Польши дал согласие (nihil obstat – ничего не препятствует (лат.) - термин католической церкви - прим.авт. ) на начало процесса беатификации (признания святыми) родителей святого Иоанна Павла II – Кароля Войтылы и Эмилии, урожд. Качоровской.

- Нет ни малейшего сомнения, что духовная личность будущего папы и святого формировалась в семье благодаря вере родителей. Они могли бы стать примером для современных семей и патронами наших семей — так аргументировал год назад такую возможность польский кардинал Станислав Дживиш, многолетний краковский соратник папы Войтылы, комментируя возможность беатификации родителей святого папы.

В польской прессе в связи с этим напоминают факты о семье Войтыла.

Родители Иоанна Павла II вели скромный образ жизни. Отец, младший офицер, вначале был чиновником военной администрации австрийской армии (Галиция с центром в Кракове тогда принадлежала Австро-Венгерской монархии — прим.авт.), а по окончании Первой мировой войны и восстановлением независимости Польши поручиком польской армии. Мать, женщина со слабым здоровьем, взяла на себя труд ведения домашнего хозяйства, зарабатывала и как портниха.

В семье родились трое детей. Старший сын Эдмунд стал врачом, работал в детской больнице города Бельско-Бяла, но умер в возрасте 26 лет от скарлатины. (Кстати, эта больница уже несколько лет, как носит имя Эдмунда Войтылы).

Второй ребенок, дочь Ольга, ушла из жизни сразу после рождения, прожив на свете всего лишь день.

А Папа-поляк мог вообще не родиться — врач рекомендовал матери сделать аборт, убеждая, что после родов не выживет ни она, ни ребенок.

Верующие родители-католики все же доверились Богу. И профессионалу - войсковому врачу, знакомому Кароля Войтылы-старшего.

Ребенок по имени Кароль появился на свет 18 мая 1920 года, именно во время мессы, когда в городке Вадовице звенели колокола. Был крепким, здоровым, вопреки предсказаниям гинеколога.

Однако трагический опыт семьи сильно повлиял на дальнейшую судьбу Кароля Войтылы-младшего. Смерть матери в 1929 году, а год спустя — брата. В годы войны будущий Папа-святой много и тяжело работал, даже в каменоломнях. В условиях оккупации занимался в подпольном семинаре католиков. Жили с отцом вдвоем. Но в 1941-м ушел из жизни его отец. Все же Кароль Войтыла-младший уже выбрал путь, о котором мечтала его мать — стать священником.

В молодости он писал стихи, прозу, играл в любительских спектаклях. Когда приезжал в Польшу уже в качестве понтифика обязательно навещал святые для него родные места. В родном городе Вадовице, в Кракове, Варшаве, других городах Польши чтят память Папы Войтылы — на площадях есть его скульптурные изображения, именем названы улицы и площади.

Возможно, после беатификации родителей папы-поляка возникнут и их изображения.