Легенде азербайджанского национального движения запретили появляться на ТВ

«Государство присваивает мне почетное звание, а телеканалы запрещают мои выступления. Пусть сами зовут меня к себе, я напрашиваться не буду», - сказал певец.

Ягуб Зуруфчу родился в городе Тебриз в Южном Азербайджане. После революции в Иране он покинул страну и долгое время жил в Германии. В 1989 году в Азербайджане впервые услышали его патриотические песни, посвященные разделению азербайджанского народа.

Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность среди народа и стали своего рода символом Национально-освободительного движения.