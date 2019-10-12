Трамп: Наши солдаты не обязаны охранять границу Турции и Сирии

Американские военные не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну, сказал президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов, сообщает Reuters.

«Пусть у них будут свои границы, но я не думаю, что наши солдаты должны быть там в течение следующих 50 лет, охраняя границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем охранять наши собственные границы»,— заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал отправку американских войск на Ближний Восток худшим решением властей США за всю историю страны. Глава Белого дома отметил, что боевые действия между различными группировками на Ближнем Востоке продолжались «сотни лет» и США не стоило вмешиваться. Американский лидер объявил, что теперь для страны закончены «эти глупые бесконечные войны».