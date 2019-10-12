На Японию обрушился смертоносный «Хагибис»: десятки жертв фото; видео
Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 19 человек, еще 16 пропали без вести, сообщают информагентства.
Пострадали около 150 человек, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Из-за тайфуна затонуло грузовое судно под флагом Панамы, которое было пришвартовано в Токийском заливе. 9 из 12 членов экипажа объявлены пропавшими.
По последней информации, из-за тайфуна более 18 тысяч домов в стране остаются обесточенными.
Поисково-спасательные операции, в которых задействованы 27 тысяч человек, продолжаются в центральной, восточной и северо-восточной частях Японии.