С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Агдам Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Гервенд, Мярзили Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.